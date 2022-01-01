Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 55 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5520 (2022) Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.5 и 2.9 кг)

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15563 vs 9546 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (972 и 1095 см2) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-55) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 36-49% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.9 кг Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 398 x 275 x 26.5 мм Площадь 972 см2 1095 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~75.4% Боковые рамки 6 мм 7.5 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 1520:1 Цветовой охват sRGB - 96% Время отклика 35 мс 10 мс Максимальная яркость G15 5520 (2022) 250 нит Predator Helios 300 (PH317-55) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 55 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 180 / 240 Вт 230 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 100 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1267 МГц Boost частота GPU - 1605 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU G15 5520 (2022) 7.46 терафлопс Predator Helios 300 (PH317-55) +65% 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.