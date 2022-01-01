Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5520 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (972 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17806 vs 15563 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг - Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 395 x 282 x 28.3 мм Площадь 972 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~74.1% Боковые рамки 6 мм 6 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 4 Уровень шума - 39.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 360 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 75.3% Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость G15 5520 (2022) 250 нит ROG Strix Scar 17 G733 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 180 / 240 Вт 100 / 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 80 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU G15 5520 (2022) 7.46 терафлопс ROG Strix Scar 17 G733 (2022) +85% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.