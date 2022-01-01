Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5520 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 185% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15563 vs 5463 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (907 и 972 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2 кг Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 360 x 252 x 19.9 мм Площадь 972 см2 907 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~74% Боковые рамки 6 мм 7.3 мм Цвета Черный, Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость G15 5520 (2022) 250 нит TUF Dash F15 FX516 н/д

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 180 / 200 Вт Вес зарядного устройства - 486 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP - 60-75 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1403 МГц Boost частота GPU - 1635 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU G15 5520 (2022) +11% 7.46 терафлопс TUF Dash F15 FX516 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.