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Dell G15 5520 (2022) против ASUS TUF Dash F15 FX516

62 из 100
Dell G15 5520 (2022)
VS
54 из 100
ASUS TUF Dash F15 FX516
Dell G15 5520 (2022)
ASUS TUF Dash F15 FX516
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5520 (2022) и ASUS TUF Dash F15 FX516 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 185% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15563 vs 5463 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2 и 2.5 кг)
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (907 и 972 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5520 (2022)
vs
TUF Dash F15 FX516

Корпус

Вес 2.5 кг 2 кг
Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 360 x 252 x 19.9 мм
Площадь 972 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~74%
Боковые рамки 6 мм 7.3 мм
Цвета Черный, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 54 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 60-75 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1403 МГц
Boost частота GPU - 1635 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
G15 5520 (2022) +11%
7.46 терафлопс
TUF Dash F15 FX516
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 81 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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