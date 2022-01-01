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Dell G15 5520 (2022) против Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)

62 из 100
Dell G15 5520 (2022)
VS
45 из 100
Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
Dell G15 5520 (2022)
Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics (64EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5520 (2022) и Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 279-381% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
Причины выбрать Asus Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.7 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (836 и 972 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5520 (2022)
vs
Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.7 кг
Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 359.7 x 232.5 x 19.9 мм
Площадь 972 см2 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~80.2%
Боковые рамки 6 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1463 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1400 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 512
Блоки текстурирования (TMUs) 80 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16
Производительность GPU
G15 5520 (2022) +508%
8.7 терафлопс
Vivobook 15 (F1502, 12th Gen Intel)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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