Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 37 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5525 Видеокарта показывает в среднем на 1577-2150% больше FPS в играх

На 1448% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11006 vs 711 баллов

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (56 и 37 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-35) Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.9 и 2.52 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (866 и 972 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.52 кг 1.9 кг Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 972 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~77.5% Боковые рамки 6 мм 9 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 260:1 Цветовой охват sRGB - 50% Время отклика 35 мс 11 мс Максимальная яркость G15 5525 250 нит Aspire 3 (A315-35) 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 37 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 90 Вт 6 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 750 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 256 Блоки текстурирования (TMUs) 64 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 8 Производительность GPU G15 5525 +2867% 7.12 терафлопс Aspire 3 (A315-35) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.