Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 99 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G15 5525 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE 16" (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.4 и 2.52 кг)

Комплектуется на 43 Вт*ч большей батареей (99 и 56 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 38-52% больше FPS в играх

На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16957 vs 11006 баллов

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.52 кг 2.4 кг Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 358.5 x 262.4 x 19.9-21.9 мм Площадь 972 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~78.9% Боковые рамки 6 мм 6.9 мм Цвета Серий, Зеленый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 240 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость G15 5525 250 нит Predator Triton 300 SE 16" (2022) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 99 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 529 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 90 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1215 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1567 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU G15 5525 7.12 терафлопс Predator Triton 300 SE 16" (2022) +69% 12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.