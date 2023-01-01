Dell G15 5525 против Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G15 5525
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
- Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (1.6 и 2.52 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
- На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 10901 баллов
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (691 и 972 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.52 кг
|1.6 кг
|Размеры
|357.3 x 272.11 x 26.9 мм
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|Площадь
|972 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|~84.6%
|Боковые рамки
|6 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серый, Зеленый
|Серебристый, Серый
|Материал
|Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6800 об/мин
|Уровень шума
|50.5 дБ
|47.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3024 x 1964 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Площадь экрана
G15 5525
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~14% more screen space
|Контрастность
|800:1
|25000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|49.7%
|-
|Охват DCI-P3
|49.4%
|99.2%
|Время отклика
|35 мс
|31 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|-
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:10 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|67 / 96 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|700 граммов
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|6
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1547
1933
Geekbench 5 (многоядерный)
8481
14188
Cinebench R23 (одноядерный)
1541
1577
Cinebench R23 (многоядерный)
10901
14394
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|35 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1398 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|76
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|2x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|79 дБ
|84.3 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.6 мм
|1 мм
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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