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Dell G15 5525 против Apple MacBook Pro 14 (2023)

56 из 100
Dell G15 5525
VS
72 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Dell G15 5525
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
3024 x 1964
Батарея
70 Вт*ч
Процессор
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5525 и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5525
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (1.6 и 2.52 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 10901 баллов
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (691 и 972 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5525
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 2.52 кг 1.6 кг
Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 972 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~84.6%
Боковые рамки 6 мм 3.4 мм
Цвета Серый, Зеленый Серебристый, Серый
Материал Пластик Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6800 об/мин
Уровень шума 50.5 дБ 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
G15 5525
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~14% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 800:1 25000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 49.7% -
Охват DCI-P3 49.4% 99.2%
Время отклика 35 мс 31 мс
Максимальная яркость
G15 5525
250 нит
MacBook Pro 14 (2023) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства 700 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 12 (8P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
G15 5525
10901
MacBook Pro 14 (2023) +32%
14394
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1530 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1398 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 64 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 76
Производительность GPU
G15 5525 +5%
7.12 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 2x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 79 дБ 84.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.6 мм 1 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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