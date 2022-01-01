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Dell G15 5525 против Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

59 из 100
Dell G15 5525
VS
53 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Dell G15 5525
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5525 и Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5525
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 111-151% больше FPS в играх
  • На 110% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11006 vs 5248 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
  • Существенно легче – весит на 870 граммов меньше (1.65 и 2.52 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
  • На 140% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (847 и 972 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5525
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

Корпус

Вес 2.52 кг 1.65 кг
Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм
Площадь 972 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~79.3%
Боковые рамки 6 мм 7.2 мм
Цвета Серий, Зеленый Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 427720:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 95.8%
Охват DCI-P3 - 99.9%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
G15 5525
250 нит
Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +140%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Справа
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 65 / 120 Вт
Вес зарядного устройства - 220 / 446 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1530 МГц 990 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1155 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
G15 5525 +201%
7.12 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 79.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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