Dell G15 5525 против Alienware m16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
63
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
60
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
46
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
58
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
52
Оценка NanoReview
55
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G15 5525
- Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (2.52 и 3 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (972 и 1069 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m16
- Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.52 кг
|3 кг
|Размеры
|357.3 x 272.11 x 26.9 мм
|368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм
|Площадь
|972 см2
|1069 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|~69.4%
|Боковые рамки
|6 мм
|12.1 мм
|Цвета
|Серий, Зеленый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|4
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|480 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|1000:1
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|35 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|300 / 330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|6
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|12
|20
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1531
Alienware m16 +26%
1933
Geekbench 5 (многоядерный)
8607
Alienware m16 +78%
15343
Cinebench R23 (одноядерный)
1564
Cinebench R23 (многоядерный)
10902
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|115 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|-
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|8.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|-
|4
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.8 мм
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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