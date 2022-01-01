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Dell G15 5525 против Alienware x17 R2

57 из 100
Dell G15 5525
VS
72 из 100
Dell Alienware x17 R2
Dell G15 5525
Dell Alienware x17 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 87 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5525 и Alienware x17 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5525
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.52 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (972 и 1196 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5525
vs
Alienware x17 R2

Корпус

Вес 2.52 кг 3.02 кг
Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 972 см2 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69% ~69%
Боковые рамки 6 мм 8.1 мм
Цвета Серий, Зеленый Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 4
Уровень шума - 52.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
G15 5525
250 нит
Alienware x17 R2 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1003 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G15 5525
1581
Alienware x17 R2 +14%
1798
Geekbench 5 (многоядерный)
G15 5525
8689
Alienware x17 R2 +47%
12796
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
G15 5525
6.42 терафлопс
Alienware x17 R2 +115%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см 11.2 x 6.6 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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