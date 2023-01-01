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Dell G16 7630 (2023) против Dell G16

59 из 100
Dell G16 7630 (2023)
VS
66 из 100
Dell G16
Dell G16 7630 (2023)
Dell G16
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Экран
2560 x 1600
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G16 7630 (2023) и Dell G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G16
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (2.44 и 2.73 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G16 7630 (2023)
vs
Dell G16

Корпус

Вес 2.73 кг 2.44 кг
Размеры 356.98 x 288.7 x 25.65 мм 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм
Площадь 1031 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72% ~76.4%
Боковые рамки 6.2 мм 6.3 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.1 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1154:1
Цветовой охват sRGB 100% 98%
Охват Adobe RGB - 70.5%
Охват DCI-P3 - 68.3%
Время отклика 3 мс 9 мс
Максимальная яркость
G16 7630 (2023)
300 нит
Dell G16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 / 330 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 880 граммов 882 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 20 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G16 7630 (2023) +2%
1903
Dell G16
1860
Geekbench 5 (многоядерный)
G16 7630 (2023) +2%
13377
Dell G16
13163
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP - 90 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1463 МГц
Boost частота GPU - 1695 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
G16 7630 (2023)
6.42 терафлопс
Dell G16 +36%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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