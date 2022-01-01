Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор Intel Core i7 12700H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 11873 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 340 граммов меньше (2.1 и 2.44 кг)

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (100 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (882 и 972 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.1 кг Размеры 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 972 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.4% ~86.2% Боковые рамки 6.3 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.1 дБ 37.4 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3456 x 2234 Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1154:1 25700:1 Цветовой охват sRGB 98% 100% Охват Adobe RGB 70.5% 88% Охват DCI-P3 68.3% 99.1% Время отклика 9 мс 67 мс Максимальная яркость Dell G16 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 882 грамма 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 90 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1463 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1296 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Dell G16 +67% 8.7 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.3 дБ 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.