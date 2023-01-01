Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 15173 баллов

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 15173 баллов Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022) Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.3 и 2.44 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.3 и 2.44 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.3 кг Размеры 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм Площадь 972 см2 917 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.4% ~73.2% Боковые рамки 6.3 мм 4.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 4 Уровень шума 48.1 дБ 48 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 300 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1154:1 - Цветовой охват sRGB 98% 100% Охват Adobe RGB 70.5% - Охват DCI-P3 68.3% - Время отклика 9 мс 3 мс Максимальная яркость Dell G16 300 нит ROG Strix G15 G513 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 180 / 240 Вт 100 / 280 Вт Вес зарядного устройства 882 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 90 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1463 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1695 МГц 1740 МГц FLOPS 8.7 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Dell G16 +22% 8.7 терафлопс ROG Strix G15 G513 (2022) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.3 дБ 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.9 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.