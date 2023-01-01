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Dell G16 против Asus ROG Strix G16

66 из 100
Dell G16
VS
60 из 100
Asus ROG Strix G16
Dell G16
Asus ROG Strix G16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G16 и Asus ROG Strix G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Dell G16
vs
ROG Strix G16

Корпус

Вес 2.44 кг 2.5 кг
Размеры 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 972 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.4% ~79.4%
Боковые рамки 6.3 мм 4.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 48.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1154:1 -
Цветовой охват sRGB 98% -
Охват Adobe RGB 70.5% -
Охват DCI-P3 68.3% 100%
Время отклика 9 мс 7 мс
Максимальная яркость
Dell G16
300 нит
ROG Strix G16
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 882 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 16 (8P + 8E)
Потоков 20 24
L3-кэш 24 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Dell G16
1860
ROG Strix G16 +2%
1902
Geekbench 5 (многоядерный)
Dell G16
13163
ROG Strix G16 +17%
15460
Cinebench R23 (одноядерный)
Dell G16
1902
ROG Strix G16
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
Dell G16
17215
ROG Strix G16
н/д
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1463 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1740 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Dell G16 +22%
8.7 терафлопс
ROG Strix G16
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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