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Dell G16 против Alienware x14 R2

66 из 100
Dell G16
VS
66 из 100
Dell Alienware x14 R2
Dell G16
Dell Alienware x14 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея
80.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G16 и Alienware x14 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 12641 баллов
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Alienware x14 R2
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (2 и 2.44 кг)
  • Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (836 и 972 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Dell G16
vs
Alienware x14 R2

Корпус

Вес 2.44 кг 2 кг
Размеры 357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм 321.08 x 260.41 x 14.5 мм
Площадь 972 см2 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.4% ~68%
Боковые рамки 6.3 мм 9.8 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1154:1 -
Цветовой охват sRGB 98% -
Охват Adobe RGB 70.5% -
Охват DCI-P3 68.3% 100%
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость
Dell G16
300 нит
Alienware x14 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства 882 грамма 485 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Dell G16 +13%
1860
Alienware x14 R2
1647
Geekbench 5 (многоядерный)
Dell G16 +23%
13163
Alienware x14 R2
10681
Cinebench R23 (одноядерный)
Dell G16 +13%
1902
Alienware x14 R2
1688
Cinebench R23 (многоядерный)
Dell G16 +36%
17215
Alienware x14 R2
12641
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1463 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1417 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Dell G16 +50%
8.7 терафлопс
Alienware x14 R2
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.2 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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