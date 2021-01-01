G3 15 3500 или TUF Dash F15 FX516 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Батарея - 51 Вт*ч 68 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce GTX 1650 Ti Mobile GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G3 15 3500 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Легче – весит на 340 граммов меньше (2 и 2.34 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5463 vs 4988 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 2 кг Размеры 365.5 x 254 x 21.4 мм 360 x 252 x 19.9 мм Площадь 928 см2 907 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~74% Боковые рамки 10.1 мм 7.3 мм Цвета Белый, Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 48.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 - Цветовой охват sRGB 57% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость G3 15 3500 250 нит TUF Dash F15 FX516 н/д

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 68 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 130 / 240 Вт 200 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile GeForce GTX 1650 Ti Mobile GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 50 Вт 60-75 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1403 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1635 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU G3 15 3500 3.195 терафлопс TUF Dash F15 FX516 +110% 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип SoundcardIntel Comet Lake PCH-H - cAVS - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 73.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 10.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.