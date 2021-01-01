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Dell G5 15 5500 против Asus ROG Strix G17 Advantage Edition

59 из 100
Dell G5 15 5500
VS
76 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Dell G5 15 5500
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Батарея 90 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G5 15 5500 и Asus ROG Strix G17 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (2.34 и 3 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (928 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 241-329% больше FPS в играх
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5389 vs 2229 баллов
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (90 и 51 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 15 5500
vs
ROG Strix G17 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.34 кг 3 кг
Ширина 365.5 мм 395 мм
Высота 254 мм 282 мм
Толщина 24.5 мм 23.4 мм
Площадь 928 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~74.1%
Боковые рамки 10.1 мм 6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1502:1 -
Цветовой охват sRGB 55.2% -
Охват Adobe RGB 37.9% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 230 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1350 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 2581 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G5 15 5500
3.041 терафлопс
ROG Strix G17 Advantage Edition +439%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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