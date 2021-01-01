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Dell G5 15 5500 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

Dell G5 15 5500
VS
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Dell G5 15 5500
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
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Экран
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell G5 15 5500 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 143-195% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.6 и 2.34 кг)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (713 и 928 см2)
  • На 28% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 15 5500
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 2.34 кг 1.6 кг
Ширина 365.5 мм 324 мм
Высота 254 мм 220 мм
Толщина 24.5 мм 19.9 мм
Площадь 928 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~75.8%
Боковые рамки 10.1 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1502:1 -
Цветовой охват sRGB 55.2% 100%
Охват Adobe RGB 37.9% 75.3%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
G5 15 5500
250 нит
ROG Zephyrus G14 GA401 +28%
320 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 230 Вт 180 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.4 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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