Главная > Сравнение ноутбуков > G5 15 5500 или ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 – что лучше выбрать?

Dell G5 15 5500 против ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Dell G5 15 5500
VS
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Dell G5 15 5500
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Батарея 92 Вт*ч
Процессор Intel Core i9 10980HK
Графика GeForce RTX 3070 Mobile
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G5 15 5500 и ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (92 и 51 Вт*ч)
  • На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3693 vs 2118 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 76% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 15 5500
vs
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Корпус

Вес 2.34 кг 2.34 кг
Ширина 365.5 мм 359.8 мм
Высота 254 мм 249.2 мм
Толщина 24.5 мм 24.5 мм
Площадь 928 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~74.8%
Боковые рамки 10.1 мм 7.2 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1502:1 -
Цветовой охват sRGB 55.2% -
Охват Adobe RGB 37.9% -
Охват DCI-P3 - 97%
Максимальная яркость
G5 15 5500
250 нит
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +76%
440 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 230 Вт 240 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5.3 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1290-1620 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 5120
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell G5 15 5500 vs Razer Blade 15 Base Edition (2021)
2. Dell G5 15 5500 vs G5 15 5505 SE
3. Dell G5 15 5500 vs G7 17 7700
4. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
5. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 vs Dell Alienware m15 R4
6. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 vs Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
7. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 vs Duo 14 UX482
8. ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 vs ZenBook 14 UX435

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и Dell G5 15 5500 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях