Dell G5 15 5500 против Alienware m15 R4
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
73
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
66
100
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
59
Оценка NanoReview
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G5 15 5500
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (928 и 996 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R4
- Выше частота обновление экрана: 300 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Легче – весит на 230 граммов меньше (2.11 и 2.34 кг)
- Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (86 и 51 Вт*ч)
- На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3457 vs 2118 баллов
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.34 кг
|2.11 кг
|Ширина
|365.5 мм
|360.3 мм
|Высота
|254 мм
|276.3 мм
|Толщина
|24.5 мм
|17.8-20.5 мм
|Площадь
|928 см2
|996 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.3%
|~67.4%
|Боковые рамки
|10.1 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|50 дБ
|52 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1502:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|55.2%
|100%
|Охват Adobe RGB
|37.9%
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|Нет
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|1.7 мм
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|9.9 x 5.3 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Alienware m15 R4 +11%
499
Cinebench R20 (многоядерный)
2118
Alienware m15 R4 +63%
3457
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|780-1215 МГц
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|1290-1620 МГц
|FLOPS
|3.041 терафлопс
|15.97 терафлопс
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|3
|NVMe
|Да
|Да
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