Dell G5 15 5500 против Alienware m17 R3
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
72
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
66
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
59
Оценка NanoReview
60
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G5 15 5500
- Немного легче – весит на 160 граммов меньше (2.34 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (928 и 1176 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R3
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 29-39% больше FPS в играх
- На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2118 баллов
- Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.34 кг
|2.5 кг
|Ширина
|365.5 мм
|399.8 мм
|Высота
|254 мм
|294.2 мм
|Толщина
|24.5 мм
|22 мм
|Площадь
|928 см2
|1176 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.3%
|~70.1%
|Боковые рамки
|10.1 мм
|8.4 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|5000 об/мин
|Уровень шума
|50 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1502:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|55.2%
|100%
|Охват Adobe RGB
|37.9%
|-
|Время отклика
|-
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|Нет
|1x USB 3.1
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.1
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|1.7 мм
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|10.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1133
Alienware m17 R3 +6%
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
4030
Alienware m17 R3 +39%
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Alienware m17 R3 +8%
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2118
Alienware m17 R3 +29%
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|1375 МГц
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|1645 МГц
|FLOPS
|3.041 терафлопс
|4.632 терафлопс
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|1750 МГц (Effective - 14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|1408
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|3
|NVMe
|Да
|Да
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