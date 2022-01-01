Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) - 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) Батарея - 51 Вт*ч 68 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G5 15 5500 Легче – весит на 310 граммов меньше (2.34 и 2.65 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell G15 5511 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх

На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9304 vs 5081 баллов

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 2.65 кг Размеры 365.5 x 254 x 24.5 мм 357.2 x 272.8 x 24.9 мм Площадь 928 см2 974 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~68.9% Боковые рамки 10.1 мм 5.9 мм Цвета Черный Черный, Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 800:1 Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость G5 15 5500 +20% 300 нит G15 5511 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 68 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В 13.2 В Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 230 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1350 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1740 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU G5 15 5500 3.041 терафлопс G15 5511 +134% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.