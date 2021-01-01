Главная > Сравнение ноутбуков > G5 15 5505 SE или ROG Zephyrus S15 (GX502) – что лучше выбрать?

Dell G5 15 5505 SE против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

66 из 100
Dell G5 15 5505 SE
VS
69 из 100
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Dell G5 15 5505 SE
ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell G5 15 5505 SE и ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G5 15 5505 SE
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3296 vs 2666 баллов
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (2.04 и 2.5 кг)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 15 5505 SE
vs
ROG Zephyrus S15 (GX502)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.04 кг
Ширина 365.5 мм 360 мм
Высота 254 мм 252 мм
Толщина 24.5 мм 18.9 мм
Площадь 928 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~74%
Боковые рамки 10.1 мм 7.3 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50.6 дБ 57 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1179:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
G5 15 5505 SE
250 нит
ROG Zephyrus S15 (GX502) +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства - 608 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 960 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1200 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 4.608 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 12000 МГц 11000 МГц
Шейдерных блоков 2304 1920
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 2x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 82.5 дБ 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell G5 15 5505 SE против G3 15 3500
2. Dell G5 15 5505 SE против G7 15 7500
3. ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Dell Alienware m15 R4
4. ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Zephyrus G15 GA503
5. ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против TUF Gaming A15 FA506
6. ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против MSI GE66 Raider
7. ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) против Razer Blade 15 Base Edition (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502) и Dell G5 15 5505 SE – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях