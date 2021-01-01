Dell G5 15 5505 SE против ASUS TUF Gaming F15 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F15 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Легче – весит на 200 граммов меньше (2.3 и 2.5 кг)
- На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9580 vs 8092 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2.3 кг
|Ширина
|365.5 мм
|359 мм
|Высота
|254 мм
|256 мм
|Толщина
|24.5 мм
|22.8-24.3 мм
|Площадь
|928 см2
|919 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.3%
|~73%
|Боковые рамки
|10.1 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|50.6 дБ
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|789:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|62.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|47.3%
|Охват DCI-P3
|-
|41.9%
|Время отклика
|-
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|180 / 200 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|546 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 6
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1107
1427
Geekbench 5 (многоядерный)
5247
6303
Cinebench R23 (одноядерный)
1166
1748
Cinebench R23 (многоядерный)
8092
9580
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|75 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1035 МГц
|1403 МГц
|Boost частота GPU
|1265 МГц
|1635 МГц
|FLOPS
|5.829 терафлопс
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2304
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|82.5 дБ
|77.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.1
|1x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.1
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|1.8 мм
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|10.6 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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