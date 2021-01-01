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Dell G5 15 5505 SE против G15 5510

62 из 100
Dell G5 15 5505 SE
VS
50 из 100
Dell G15 5510
Dell G5 15 5505 SE
Dell G15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G5 15 5505 SE и G15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G5 15 5505 SE
  • Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G15 5510
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 15 5505 SE
vs
G15 5510

Корпус

Вес 2.5 кг 2.44 кг
Ширина 365.5 мм 357.2 мм
Высота 254 мм 272.1 мм
Толщина 24.5 мм 24.9 мм
Площадь 928 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~69%
Боковые рамки 10.1 мм 5.9 мм
Цвета Серебристый Черный, Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
G5 15 5505 SE
250 нит
G15 5510
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 13.2 В
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G5 15 5505 SE
1150
G15 5510 +1%
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
G5 15 5505 SE +1292%
6097
G15 5510
438
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
G5 15 5505 SE
3296
G15 5510
н/д

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц 1560 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Частота памяти 12000 МГц 12000 МГц
Шейдерных блоков 2304 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 82.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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