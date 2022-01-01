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Dell G5 15 5505 SE против G15 5520 (2022)

50 из 100
Dell G5 15 5505 SE
VS
62 из 100
Dell G15 5520 (2022)
Dell G5 15 5505 SE
Dell G15 5520 (2022)
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Экран
Батарея
Процессор
Графика Radeon RX 5600M 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G5 15 5505 SE и G15 5520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G5 15 5505 SE
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5520 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15563 vs 8092 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 15 5505 SE
vs
G15 5520 (2022)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.5 кг
Размеры 365.5 x 254 x 24.5 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 928 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3% ~69%
Боковые рамки 10.1 мм 6 мм
Цвета Серебристый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
G5 15 5505 SE +20%
300 нит
G15 5520 (2022)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 13.2 В
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 6 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
G5 15 5505 SE
5464
G15 5520 (2022) +101%
10963
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
G5 15 5505 SE
8092
G15 5520 (2022) +92%
15563

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1035 МГц -
Boost частота GPU 1265 МГц -
FLOPS 5.829 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2304 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 144 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48
Производительность GPU
G5 15 5505 SE
5.829 терафлопс
G15 5520 (2022) +28%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 82.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.1 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.1 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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