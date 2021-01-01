Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S) Видеокарта показывает в среднем на 162-221% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.3 и 2.44 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.3 кг Размеры 357.2 x 272.8 x 24.9 мм 363 x 255 x 22.9 мм Площадь 974 см2 926 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68.9% ~72.5% Боковые рамки 5.9 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 54.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1255:1 Цветовой охват sRGB - 55% Охват Adobe RGB - 38.1% Охват DCI-P3 - 39.1% Время отклика 35 мс 19 мс Максимальная яркость G5 15 5510 250 нит Predator Helios 300 (PH315-54-760S) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 180 / 240 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 805 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB TGP - 105 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1305 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1642 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 12.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU G5 15 5510 3.195 терафлопс Predator Helios 300 (PH315-54-760S) +294% 12.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 74 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.6 x 7.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.