Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10200H Intel Core i7 10870H - AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G5 15 5510 Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (972 и 1114 см2) Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713 Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.4 кг Размеры 357.2 x 272.1 x 24.9 мм 395 x 282 x 24.6 мм Площадь 972 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69% ~74.1% Боковые рамки 5.9 мм 6 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6800 об/мин Уровень шума - 49.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 1424:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 73.5% Время отклика 35 мс 23 мс Максимальная яркость G5 15 5510 250 нит ROG Strix G17 G713 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 150 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1560 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU G5 15 5510 3.195 терафлопс ROG Strix G17 G713 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 73.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см 13.0 x 7.7 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.