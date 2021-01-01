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Dell G5 15 5510 против G5 15 5505 SE

Dell G5 15 5510
VS
Dell G5 15 5505 SE
Dell G5 15 5510
Dell G5 15 5505 SE
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Экран
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G5 15 5510 и G5 15 5505 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G5 15 5510
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
Причины выбрать Dell G5 15 5505 SE
  • Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G5 15 5510
vs
G5 15 5505 SE

Корпус

Вес 2.44 кг 2.5 кг
Ширина 357.2 мм 365.5 мм
Высота 272.8 мм 254 мм
Толщина 24.9 мм 24.5 мм
Площадь 974 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.9% ~72.3%
Боковые рамки 5.9 мм 10.1 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
G5 15 5510
250 нит
G5 15 5505 SE
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 82.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 6
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G5 15 5510 +5%
1078
G5 15 5505 SE
1027
Geekbench 5 (многоядерный)
G5 15 5510
3595
G5 15 5505 SE +21%
4349
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1265 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 2304
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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