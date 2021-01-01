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Dell G7 15 7500 против ASUS VivoBook S15 S533

Dell G7 15 7500
VS
ASUS VivoBook S15 S533
Dell G7 15 7500
ASUS VivoBook S15 S533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 50 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G7 15 7500 и ASUS VivoBook S15 S533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G7 15 7500
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2000 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (56 и 50 Вт*ч)
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.8 и 2.26 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (841 и 956 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 15 7500
vs
VivoBook S15 S533

Корпус

Вес 2.26 кг 1.8 кг
Ширина 357.2 мм 359.8 мм
Высота 267.7 мм 233.8 мм
Толщина 20.05 мм 16.1 мм
Площадь 956 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~79.8%
Боковые рамки 5.9 мм 7.2 мм
Цвета Черный Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 4900 об/мин -
Уровень шума 51 дБ 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 563:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 37%
Время отклика 19 мс 33 мс
Максимальная яркость
G7 15 7500
300 нит
VivoBook S15 S533
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В 11.55 В
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 130 / 240 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 194 грамма

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
G7 15 7500 +54%
5599
VivoBook S15 S533
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
G7 15 7500 +37%
2732
VivoBook S15 S533
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 1455 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1468 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 192 бит 64 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 1536 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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