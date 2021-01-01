Dell G7 15 7500 против Alienware m17 R4
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
85
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
91
100
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
54
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
70
Оценка NanoReview
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G7 15 7500
- Легче – весит на 240 граммов меньше (2.26 и 2.5 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (956 и 1178 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 125-170% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
- На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3457 vs 2732 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.26 кг
|2.5 кг
|Ширина
|357.2 мм
|399.8 мм
|Высота
|267.7 мм
|294.6 мм
|Толщина
|20.05 мм
|16.9-22 мм
|Площадь
|956 см2
|1178 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~70%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|8.4 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|4900 об/мин
|-
|Уровень шума
|51 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|800:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|19 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|-
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x4W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|Нет
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|10.4 x 7.8 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Alienware m17 R4 +3%
499
Cinebench R20 (многоядерный)
2732
Alienware m17 R4 +27%
3457
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|780-1215 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|1290-1620 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|15.97 терафлопс
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1536
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|3
|NVMe
|Да
|Да
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