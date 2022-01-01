Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i9 10885H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G7 15 7500 Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Легче – весит на 240 граммов меньше (2.26 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell G15 5520 (2022) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 208% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15563 vs 5050 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.26 кг 2.5 кг Размеры 357.2 x 267.7 x 20.05 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 956 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.2% ~69% Боковые рамки 5.9 мм 6 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 4900 об/мин - Уровень шума 51 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 800:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 19 мс 35 мс Максимальная яркость G7 15 7500 +20% 300 нит G15 5520 (2022) 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 13.2 В 13.2 В Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 130 / 240 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1350 МГц - Boost частота GPU 1485 МГц - FLOPS 3.041 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU G7 15 7500 3.041 терафлопс G15 5520 (2022) +145% 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.