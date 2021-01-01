Dell G7 15 7500 против G5 15 5510
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
77
46
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
47
48
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
55
53
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
62
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
70
56
Оценка NanoReview
59
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G7 15 7500
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (2.26 и 2.44 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G5 15 5510
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.26 кг
|2.44 кг
|Ширина
|357.2 мм
|357.2 мм
|Высота
|267.7 мм
|272.8 мм
|Толщина
|20.05 мм
|24.9 мм
|Площадь
|956 см2
|974 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.2%
|~68.9%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|4900 об/мин
|-
|Уровень шума
|51 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|19 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|130 / 240 Вт
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
G7 15 7500 +13%
1240
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
G7 15 7500 +986%
4529
417
Cinebench R20 (одноядерный)
472
Cinebench R20 (многоядерный)
2195
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|3.041 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Частота памяти
|12000 МГц
|12000 МГц
|Шейдерных блоков
|1024
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|Нет
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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