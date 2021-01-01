G7 17 7700 или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i9 10885H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Max-Q GeForce RTX 2070 SUPER Mobile Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G7 17 7700 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (97 и 70 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 1250 граммов меньше (1.6 и 2.85 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 40% меньшую площадь корпуса (691 и 1155 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.85 кг 1.6 кг Размеры 398.2 x 290 x 19.3-20.7 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 1155 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~84.6% Боковые рамки 7.6 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3024 x 1964 Диагональ 17.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 600:1 - Цветовой охват sRGB 95% - Охват Adobe RGB 73% - Охват DCI-P3 73% - Время отклика 9 мс - Максимальная яркость G7 17 7700 300 нит MacBook Pro 14 (2021) +233% 1000 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 130 / 240 Вт 67 / 96 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Max-Q GeForce RTX 2070 SUPER Mobile Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1350 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1278 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU G7 17 7700 3.041 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +71% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 2933 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C Нет 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.