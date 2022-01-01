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Dell G7 17 7700 против Alienware m15 R3

45 из 100
Dell G7 17 7700
VS
55 из 100
Dell Alienware m15 R3
Dell G7 17 7700
Dell Alienware m15 R3
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G7 17 7700 и Alienware m15 R3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G7 17 7700
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Alienware m15 R3
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (2.11 и 2.85 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-39% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (994 и 1155 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 17 7700
vs
Alienware m15 R3

Корпус

Вес 2.85 кг 2.11 кг
Размеры 398.2 x 290 x 19.3-20.7 мм 360.3 x 276 x 20.5 мм
Площадь 1155 см2 994 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~67.5%
Боковые рамки 7.6 мм 7.5 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 600:1 800:1
Цветовой охват sRGB - 99.2%
Охват Adobe RGB - 63.7%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 25 мс 7 мс
Максимальная яркость
G7 17 7700
300 нит
Alienware m15 R3
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 130 / 240 Вт 130 / 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 895 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1350 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1645 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1408
Блоки текстурирования (TMUs) 64 88
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
G7 17 7700
3.041 терафлопс
Alienware m15 R3 +52%
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x4W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 89.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C Нет 1x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.6 x 6.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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