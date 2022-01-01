Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 97 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i9 10885H - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10980HK Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 8GB - Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell G7 17 7700 Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Alienware m15 R3 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (2.11 и 2.85 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 29-39% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (994 и 1155 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.85 кг 2.11 кг Размеры 398.2 x 290 x 19.3-20.7 мм 360.3 x 276 x 20.5 мм Площадь 1155 см2 994 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~67.5% Боковые рамки 7.6 мм 7.5 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (300 Hz) 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 600:1 800:1 Цветовой охват sRGB - 99.2% Охват Adobe RGB - 63.7% Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 25 мс 7 мс Максимальная яркость G7 17 7700 300 нит Alienware m15 R3 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 97 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 130 / 240 Вт 130 / 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 895 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 2060 Mobile 6GB GeForce RTX 2070 Mobile 8GB GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 8GB Radeon RX 5500M GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile GeForce RTX 2070 Mobile GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q GeForce RTX 2080 Max-Q Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1350 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1645 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1408 Блоки текстурирования (TMUs) 64 88 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU G7 17 7700 3.041 терафлопс Alienware m15 R3 +52% 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 2933 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 89.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C Нет 1x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 10.6 x 6.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.