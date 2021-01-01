Dell G7 17 7700 против Alienware m15 R5
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
72
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
55
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
52
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
91
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
63
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell G7 17 7700
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (97 и 86 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
- Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 143-195% больше FPS в играх
- Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.42 и 2.85 кг)
- На 124% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4734 vs 2118 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (971 и 1155 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.85 кг
|2.42 кг
|Ширина
|398.2 мм
|356.2 мм
|Высота
|290 мм
|272.5 мм
|Толщина
|19.3-20.7 мм
|12-19.2 мм
|Площадь
|1155 см2
|971 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.4%
|~69.1%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|600:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|95%
|100%
|Охват Adobe RGB
|73%
|-
|Охват DCI-P3
|73%
|100%
|Время отклика
|9 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|130 / 240 Вт
|240 Вт
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|Нет
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|-
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1110
Alienware m15 R5 +32%
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
3910
Alienware m15 R5 +104%
7960
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Alienware m15 R5 +24%
557
Cinebench R20 (многоядерный)
2118
Alienware m15 R5 +124%
4734
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|3.041 терафлопс
|10.94 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
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