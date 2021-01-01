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Dell G7 17 7700 против Alienware x17 R1

59 из 100
Dell G7 17 7700
VS
72 из 100
Dell Alienware x17 R1
Dell G7 17 7700
Dell Alienware x17 R1
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G7 17 7700 и Alienware x17 R1 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G7 17 7700
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.85 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (97 и 87 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R1
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • На 150% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12180 vs 4863 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 17 7700
vs
Alienware x17 R1

Корпус

Вес 2.85 кг 3.02 кг
Ширина 398.2 мм 399.2 мм
Высота 290 мм 299.4 мм
Толщина 19.3-20.7 мм 20.9-21.4 мм
Площадь 1155 см2 1195 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~69%
Боковые рамки 7.6 мм 8.1 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 4

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 95% 100%
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 73% -
Время отклика 9 мс 1 мс
Максимальная яркость
G7 17 7700
300 нит
Alienware x17 R1
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 130 / 240 Вт 240 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G7 17 7700
1200
Alienware x17 R1 +32%
1584
Geekbench 5 (многоядерный)
G7 17 7700
4205
Alienware x17 R1 +112%
8904
Cinebench R23 (одноядерный)
G7 17 7700
1121
Alienware x17 R1 +34%
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
G7 17 7700
4863
Alienware x17 R1 +150%
12180

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
G7 17 7700
3.041 терафлопс
Alienware x17 R1 +255%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x4W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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