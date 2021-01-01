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Dell G7 17 7700 против G5 15 5505 SE

Dell G7 17 7700
VS
Dell G5 15 5505 SE
Dell G7 17 7700
Dell G5 15 5505 SE
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Экран
Процессор
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G7 17 7700 и G5 15 5505 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G7 17 7700
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (97 и 51 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G5 15 5505 SE
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (2.5 и 2.85 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3331 vs 2732 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (928 и 1155 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G7 17 7700
vs
G5 15 5505 SE

Корпус

Вес 2.85 кг 2.5 кг
Ширина 398.2 мм 365.5 мм
Высота 290 мм 254 мм
Толщина 19.3-20.7 мм 24.5 мм
Площадь 1155 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4% ~72.3%
Боковые рамки 7.6 мм 10.1 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50.6 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 95% -
Охват Adobe RGB 73% -
Охват DCI-P3 73% -
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость
G7 17 7700 +20%
300 нит
G5 15 5505 SE
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 82.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 6
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G7 17 7700 +21%
1203
G5 15 5505 SE
998
Geekbench 5 (многоядерный)
G7 17 7700 +16%
5599
G5 15 5505 SE
4822
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
G7 17 7700
2732
G5 15 5505 SE +22%
3331

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1455 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1265 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 5.829 терафлопс
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1536 2304
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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