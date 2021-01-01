Dell Inspiron 13 5310 против ASUS ZenBook 14 UM425
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 13 5310
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (623 и 670 см2)
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (67 и 54 Вт*ч)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.26 кг
|1.22 кг
|Ширина
|296.7 мм
|319 мм
|Высота
|210 мм
|210 мм
|Толщина
|13.9-15.9 мм
|15.8 мм
|Площадь
|623 см2
|670 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.3%
|~80.6%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|4.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|-
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 / 100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.7 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1051
ZenBook 14 UM425 +2%
1073
Geekbench 5 (многоядерный)
3669
ZenBook 14 UM425 +44%
5272
Cinebench R20 (одноядерный)
436
Cinebench R20 (многоядерный)
2492
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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