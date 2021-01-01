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Dell Inspiron 13 5310 против ASUS ZenBook 14 UM425

53 из 100
Dell Inspiron 13 5310
VS
60 из 100
ASUS ZenBook 14 UM425
Dell Inspiron 13 5310
ASUS ZenBook 14 UM425
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 13 5310 и ASUS ZenBook 14 UM425 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 13 5310
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (623 и 670 см2)
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (67 и 54 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 13 5310
vs
ZenBook 14 UM425

Корпус

Вес 1.26 кг 1.22 кг
Ширина 296.7 мм 319 мм
Высота 210 мм 210 мм
Толщина 13.9-15.9 мм 15.8 мм
Площадь 623 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~80.6%
Боковые рамки 5.1 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 13 5310
300 нит
ZenBook 14 UM425 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Inspiron 13 5310
2.822 терафлопс
ZenBook 14 UM425
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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