Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 13 7306 (2-in-1) или VivoBook 14 X413 (K413) – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) против ASUS VivoBook 14 X413 (K413)

51 из 100
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
VS
45 из 100
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) и ASUS VivoBook 14 X413 (K413) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.27 и 1.4 кг)
  • На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4876 vs 2450 баллов
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (53 и 42 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 166 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 200 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (630 и 697 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 13 7306 (2-in-1)
vs
VivoBook 14 X413 (K413)

Корпус

Вес 1.27 кг 1.4 кг
Размеры 305.19 x 206.4 x 15.9-16.7 мм 324 x 215 x 18.3 мм
Площадь 630 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~77.5%
Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 41.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Inspiron 13 7306 (2-in-1)
1.41 терафлопс
VivoBook 14 X413 (K413) +33%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
2. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) vs Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
3. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) vs Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
4. HP ENVY x360 13 (2021) vs Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
6. ASUS VivoBook 14 M413 vs ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
7. Dell Inspiron 14 5402 vs ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
8. ASUS ZenBook 14 UX435 vs ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
9. ASUS VivoBook 15 M513 vs ASUS VivoBook 14 X413 (K413)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook 14 X413 (K413) и Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры