Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 13 7306 (2-in-1) или ZenBook 13 OLED UM325 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325

49 из 100
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
VS
52 из 100
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 67 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) и ASUS ZenBook 13 OLED UM325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6639 vs 4876 баллов
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (67 и 53 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 13 7306 (2-in-1)
vs
ZenBook 13 OLED UM325

Корпус

Вес 1.23 кг 1.14 кг
Размеры 305.19 x 206.4 x 15.9-16.7 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм
Площадь 630 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~78.9%
Боковые рамки 5.4 мм 4.9 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Розовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 41.8 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 7400:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 99.7%
Охват DCI-P3 - 99.5%
Время отклика 35 мс 4 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 287 граммов 216 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 448
Блоки текстурирования (TMUs) 40 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7
Производительность GPU
Inspiron 13 7306 (2-in-1) +27%
1.41 терафлопс
ZenBook 13 OLED UM325
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Нет

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.2 дБ 65.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см 13.0 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 14 (2021) или Inspiron 13 7306 (2-in-1)
2. XPS 13 9310 (2-in-1) или Inspiron 13 7306 (2-in-1)
3. Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Inspiron 13 7306 (2-in-1)
4. ENVY x360 13 (2021) или Inspiron 13 7306 (2-in-1)
5. MacBook Pro 14 (2021) или ZenBook 13 OLED UM325
6. XPS 13 9310 (2-in-1) или ZenBook 13 OLED UM325
7. VivoBook 14 X413 (K413) или ZenBook 13 OLED UM325
8. Book 13 (2020) или ZenBook 13 OLED UM325
9. Inspiron 14 7400 или ZenBook 13 OLED UM325

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook 13 OLED UM325 и Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры