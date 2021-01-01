Inspiron 13 7306 или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) 8GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.37 и 1.6 кг)

Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (630 и 691 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.6 кг Размеры 305.2 x 206.4 x 15.9-16.7 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 630 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~106.5% ~84.6% Боковые рамки -20.1 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Inspiron 13 7306 300 нит MacBook Pro 14 (2021) +233% 1000 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1380 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1278 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Inspiron 13 7306 3.195 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +63% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 2933 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 1 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.1 Нет USB Type-C Нет 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.