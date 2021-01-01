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Dell Inspiron 13 7306 против ASUS ZenBook 14 UX435

Dell Inspiron 13 7306
VS
ASUS ZenBook 14 UX435
Dell Inspiron 13 7306
ASUS ZenBook 14 UX435
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 13 7306 и ASUS ZenBook 14 UX435 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 13 7306
vs
ZenBook 14 UX435

Корпус

Вес 1.37 кг 1.29 кг
Ширина 305.2 мм 319 мм
Высота 206.4 мм 199 мм
Толщина 15.9-16.7 мм 16.9 мм
Площадь 630 см2 635 см2
Соотношение экрана к корпусу ~106.5% ~85.1%
Боковые рамки -20.1 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый Белый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 897:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс 33 мс
Максимальная яркость
Inspiron 13 7306
300 нит
ZenBook 14 UX435
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.6 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 58 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.1 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 896
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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