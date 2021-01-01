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Dell Inspiron 13 7306 против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

Dell Inspiron 13 7306
VS
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Dell Inspiron 13 7306
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 1165G7
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 13 7306 и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.37 и 1.9 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 30% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (630 и 819 см2)
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2118 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 13 7306
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 1.37 кг 1.9 кг
Ширина 305.2 мм 356 мм
Высота 206.4 мм 230 мм
Толщина 15.9-16.7 мм 19.9 мм
Площадь 630 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~106.5% ~82%
Боковые рамки -20.1 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.1 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1200 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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