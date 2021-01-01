Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Predator Triton 300 SE – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) против Acer Predator Triton 300 SE

Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
VS
Acer Predator Triton 300 SE
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Acer Predator Triton 300 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11375H
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Видеокарта показывает в среднем на 661-902% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 220 нит
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 1.72 кг 1.7 кг
Ширина 324.3 мм 323 мм
Высота 222.9 мм 228 мм
Толщина 17-18.9 мм 17.9 мм
Площадь 723 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~73.3%
Боковые рамки 7.2 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Цветовой охват sRGB 50% 100%
Охват Adobe RGB - 76%
Охват DCI-P3 - 77%
Время отклика 16 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 0 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 5 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 6 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 16 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) и Dell XPS 13 9310
2. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) и Razer Blade Stealth 13 (2020)
3. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) и Dell Inspiron 14 7400
4. Acer Predator Triton 300 SE и Dell Alienware m15 R4
5. Acer Predator Triton 300 SE и ASUS ROG Strix G15 G513
6. Acer Predator Triton 300 SE и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
7. Acer Predator Triton 300 SE и MSI GF75 Thin
8. Acer Predator Triton 300 SE и MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Triton 300 SE и Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях