Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1200 Батарея - 40 Вт*ч 53 Вт*ч 48 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N) Легче – весит на 220 граммов меньше (1.5 и 1.72 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (48 и 40 Вт*ч)

Имеет на 52% более четкий дисплей – 170 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (670 и 723 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.72 кг 1.5 кг Размеры 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм 302 x 222 x 15.9 мм Площадь 723 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~76.5% Боковые рамки 7.2 мм 7.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 38.7 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 400:1 1252:1 Цветовой охват sRGB 50% 98% Охват Adobe RGB - 77.5% Охват DCI-P3 - 78.7% Время отклика 16 мс 44 мс Максимальная яркость Inspiron 14 5406 (2-in-1) 220 нит Spin 3 (SP313-51N) +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 53 Вт*ч 48 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 4:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 290 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 384 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Inspiron 14 5406 (2-in-1) 0.84 терафлопс Spin 3 (SP313-51N) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 76.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.