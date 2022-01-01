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Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) против Acer Spin 3 (SP313-51N)

43 из 100
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
VS
51 из 100
Acer Spin 3 (SP313-51N)
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Acer Spin 3 (SP313-51N)
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Экран 1920 x 1200
Батарея 48 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) и Acer Spin 3 (SP313-51N) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N)
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.5 и 1.72 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (48 и 40 Вт*ч)
  • Имеет на 52% более четкий дисплей – 170 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (670 и 723 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
vs
Spin 3 (SP313-51N)

Корпус

Вес 1.72 кг 1.5 кг
Размеры 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм 302 x 222 x 15.9 мм
Площадь 723 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~76.5%
Боковые рамки 7.2 мм 7.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 38.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1252:1
Цветовой охват sRGB 50% 98%
Охват Adobe RGB - 77.5%
Охват DCI-P3 - 78.7%
Время отклика 16 мс 44 мс
Максимальная яркость
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
220 нит
Spin 3 (SP313-51N) +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 290 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
0.84 терафлопс
Spin 3 (SP313-51N)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 76.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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