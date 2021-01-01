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Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) против Acer Swift 3x (SF314-510G)

Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
VS
Acer Swift 3x (SF314-510G)
Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
Acer Swift 3x (SF314-510G)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) и Acer Swift 3x (SF314-510G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G)
  • Видеокарта показывает в среднем на 111-152% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.4 и 1.72 кг)
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (59 и 40 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 5406 (2-in-1)
vs
Swift 3x (SF314-510G)

Корпус

Вес 1.72 кг 1.4 кг
Ширина 324.3 мм 322.8 мм
Высота 222.9 мм 212.2 мм
Толщина 17-18.9 мм 17.95 мм
Площадь 723 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~78.9%
Боковые рамки 7.2 мм 6.5 мм
Цвета Серебристый, Серий Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1020:1
Цветовой охват sRGB 50% 96%
Время отклика 16 мс 31 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1650 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR4
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 2133 МГц (Effective - 4300 МГц)
Шейдерных блоков 384 768
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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