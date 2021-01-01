Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) против G5 15 5500
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.72 и 2.34 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (723 и 928 см2)
Причины выбрать Dell G5 15 5500
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (51 и 40 Вт*ч)
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.72 кг
|2.34 кг
|Ширина
|324.3 мм
|365.5 мм
|Высота
|222.9 мм
|254 мм
|Толщина
|17-18.9 мм
|24.5 мм
|Площадь
|723 см2
|928 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.7%
|~72.3%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|10.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|1502:1
|Цветовой охват sRGB
|50%
|55.2%
|Охват Adobe RGB
|-
|37.9%
|Время отклика
|16 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|11.5 x 7.0 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1252
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
G5 15 5500 +62%
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2118
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|3.041 терафлопс
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Частота памяти
|-
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|384
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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