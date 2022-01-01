Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 52.6 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1155G7 Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Apple M2 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Легче – весит на 260 граммов меньше (1.24 и 1.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 11.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.24 кг Размеры 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 679 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~82% Боковые рамки 5.8 мм 5.6 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 29 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1217:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 53.9% 99.9% Охват Adobe RGB 37% 87.6% Охват DCI-P3 36% 98.4% Время отклика 35 мс 29 мс Максимальная яркость Inspiron 14 5410 (2-in-1) 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 52.6 Вт*ч Напряжение 19.5 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 318 граммов 174 / 189 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Apple M2 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Inspiron 14 5410 (2-in-1) 2.822 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +6% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ - Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 73.7 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.