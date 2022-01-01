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Dell Inspiron 14 5420 против ASUS VivoBook 14 M413

52 из 100
Dell Inspiron 14 5420
VS
47 из 100
ASUS VivoBook 14 M413
Dell Inspiron 14 5420
ASUS VivoBook 14 M413
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 5420 и ASUS VivoBook 14 M413 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-250% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (54 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.4 и 1.54 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 5420
vs
VivoBook 14 M413

Корпус

Вес 1.54 кг 1.4 кг
Размеры 314 x 227.5 x 15.7-19 мм 324 x 213 x 17.3 мм
Площадь 714 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~78.3%
Боковые рамки 6.3 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 14 5420
250 нит
VivoBook 14 M413
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 8 12
L3-кэш 10 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1087 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1600 МГц
FLOPS 4.8 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7
Производительность GPU
Inspiron 14 5420 +333%
4.8 терафлопс
VivoBook 14 M413
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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